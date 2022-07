Grote brand bij afvalverwerker in Genemuiden (Overijssel)

Bij een afvalverwerker aan de Sisalstraat op een industrieterrein in het Overijsselse Genemuiden is rond middernacht in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staat een berg tapijtresten van dertig bij veertig meter, met een hoogte van acht meter, in brand.