Onderzoek: Oosterbeek bij Arnhem meest leefbare kleine woonplaats

Oosterbeek bij Arnhem is de meest leefbare kleinere woonplaats van Nederland. Ook Laren (bij Hilversum) en het Noord-Hollandse Bergen scoren goed in een onderzoek van Atlas Research in opdracht van RegioBank. Het Limburgse Vaals staat onderaan de lijst en ook Delfzijl in Groningen wordt niet goed gewaardeerd.

Kleinere plaatsen scoren lager op leefbaarheid dan grotere plaatsen. ‘Dat heeft vooral te maken met minder bereikbare voorzieningen’, aldus RegioBank. Dan gaat het om de beschikbaarheid van cultuur, onderwijs en zorg. Vooral door een gebrek daaraan staat Vaals onderaan de lijst. Kleinere plaatsen zijn juist sterk op het gebied van sociale samenhang, woningvoorraad, geringe overlast en hoge veiligheid. Daar blinkt Oosterbeek extra in uit.

Bewoners kunnen er voor een deel zelf voor zorgen dat voorzieningen beschikbaar blijven. ‘Heel vaak zie ik dat bewoners met succes in staat zijn taken van de overheid over te nemen’, stelt Bettina Bock, ‘plattelandprofessor’ aan de Universiteit van Wageningen. ‘Met als basis hun verbondenheid met het platteland, de liefde voor het leven in een kleine gemeenschap, en het plezier om samen activiteiten voor het dorp te organiseren.’ Ook bijvoorbeeld de koffiehoek in de buurtsuper is volgens RegioBank-directeur Rein Wispelweij ‘een duurzame verbetering’.

Al met al scoorden ook kleinere plaatsen over het algemeen een ‘goed’ op leefbaarheid, maar daar zijn volgens de bank ‘essentiële voorzieningen geleidelijk verdwenen of staan op het punt te verdwijnen’. En dat zou negatief uitpakken voor de leefbaarheid.

In het onderzoek kregen driehonderd woonplaatsen in Nederland met tussen de 7000 en 23.000 inwoners een score op het gebied van leefbaarheid.