Biden: geweld tegen Iran om kernwapens is ‘laatste redmiddel’

De Amerikaanse president Joe Biden is bereid geweld tegen Iran te gebruiken om te voorkomen dat het land kernwapens ontwikkelt, maar alleen als ‘laatste redmiddel’, zei hij tegen een Israëlische nieuwszender. Biden is op dit moment in Israël en bezoekt later deze week ook Saudi-Arabië.

In het tv-interview gaf Biden ook aan dat hij van plan is de Iraanse Revolutionaire Garde op de Amerikaanse lijst van buitenlandse terroristische organisaties te houden, zelfs als dat de atoomdeal uit 2015 voorgoed de nek omdraait. Onder president Donald Trump zegden de VS medewerking aan het atoomakkoord op, maar onder Biden zijn er weer onderhandelingen opgestart om het nieuw leven in te blazen, tot nu toe zonder succes.

Iran stemde in 2015 in met beperkingen van zijn nucleaire activiteiten en toezicht daarop in ruil voor de opheffing van internationale sancties. Het land heeft sinds het vertrek van de VS meer uranium verrijkt dan was afgesproken.