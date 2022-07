Netflix stijgt op Wall Street na keuze voor deal met Microsoft

Streamingdienst Netflix is woensdag gestegen op de aandelenbeurs in New York. Het bedrijf kondigde aan voor de aangekondigde goedkopere abonnementsvorm met reclame in zee te gaan met Microsoft. Het techconcern gaat zowel de techniek als de verkoop van advertenties voor zijn rekening nemen. Daardoor kan de dienst sneller van start gaan en dat beviel beleggers wel omdat Netflix dan snel extra inkomsten aan kan boren. Netflix steeg 1,2 procent.

Over het algemeen was de sfeer op Wall Street niet positief. Beleggers maken zich zorgen over de hoge Amerikaanse inflatie, die in juni verder door steeg. Daardoor is het risico op een nieuwe forse renteverhoging van de Federal Reserve toegenomen. Zo weigerde Raphael Bostic, het hoofd van de Fed in Atlanta, een renteverhoging van 1 procentpunt uit te sluiten. Door de stevige renteverhogingen is er meer kans op een recessie in de Verenigde Staten.

Bovendien kiest een deel van de investeerders ervoor om geld bij een bank onder te brengen omdat daarmee met weinig risico rente wordt verdiend. Dat geld is dan niet meer beschikbaar op de aandelenmarkt en daardoor dalen de prijzen van aandelen.

Inflatie

De Federal Reserve liet in zijn Beige Book overigens weten dat er tekenen zijn dat de inflatie afzwakt. Zo neemt de vraag naar bepaalde producten af waardoor de prijs weer gaat dalen. Diezelfde tekenen kunnen echter ook op een hogere kans op een recessie duiden.

De Dow-Jonesindex daalde 0,7 procent tot 30.772,79 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,5 procent tot 3801,78 punten. Techbeurs Nasdaq ging ten slotte met 0,2 procent omlaag tot 11.247,58 punten.

Uber

Uber daalde 0,3 procent. Het taxibedrijf werd door honderden vrouwelijke klanten in de Verenigde Staten aangeklaagd. Die vrouwen zijn door Uber-chauffeurs lastiggevallen, aangerand of verkracht. Uber wist daar volgens de aanklacht al sinds 2014 vanaf, maar deed te weinig. De afgelopen dagen was Uber ook al negatief in het nieuws vanwege het lekken van de Uber Files. Uit die interne documenten werd duidelijk dat het bedrijf in veel landen moedwillig de regels aan zijn laars lapte.

Twitter won haast 8 procent. Het bedrijf klaagt de rijkste man van de wereld, Elon Musk, aan omdat hij afziet van de koop van de berichtendienst. Delta Air Lines zakte 4,5 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De luchtvaartmaatschappij boekte meer omzet dan verwacht, maar de hoge brandstofkosten drukten op de winst.

De euro was 1,0055 dollar waard, tegen 1,0083 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 96,10 dollar. Brentolie bleef ongeveer even duur op 99,48 dollar per vat.