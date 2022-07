Raad Roermond installeert omstreden Jos van Rey als wethouder

Enkele raadsleden van met name CDA en D66 hadden voorafgaand aan de installatie kritische vragen aan de 77-jarige Van Rey, die tien jaar geleden opstapte als wethouder wegens de toen nog verdenking van corruptie - iets waarvoor hij in 2017 ook veroordeeld werd tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

D66 wees erop dat Van Rey weliswaar de steun geniet van een deel van Roermond, "maar een ander deel vindt het opmerkelijk dat u terugkomt", aldus D66-raadslid Michael Kalthoff. Zijn partij liet in een stemverklaring weten de kandidatuur van Van Rey niet te steunen. CDA-fractievoorzitter Marc Breugelmans vroeg zich af hoe voorkomen kan worden "wat ons is overkomen in 2012".

Onderzoek

Jos van Rey trad in oktober 2012 als VVD-wethouder af na invallen in zijn woning en het stadhuis. Hij richtte het jaar daarop een nieuwe partij op, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR). De VVD schorste hem vervolgens als lid. Jarenlang hield een coalitie onder leiding van CDA en GroenLinks de LVR vanwege Van Rey buiten de bestuurlijke boot. Eerst vanwege de verdenking, en later vanwege de veroordeling voor corruptie van Van Rey.

Nu de LVR de afgelopen verkiezingen opnieuw won en voor de derde keer op rij de grootste partij werd, konden verliezers CDA en GroenLinks niet meer om de partij heen. Besprekingen met het CDA liepen op niets uit, zodat die partij in de oppositie terechtkwam. GroenLinks, PvdA en VVD vormden met de LVR een nieuwe coalitie, waarbij de LVR twee wethoudersposten mag invullen, de andere partijen één.

Van Rey krijgt onder meer de portefeuille wonen en milieu. "Daarvoor is duidelijkheid, durf en daadkracht nodig", prees Van Rey zichzelf tijdens de raadsvergadering aan, ook wijzend op zijn jarenlange ervaring. Jos van Rey kent een lange staat van dienst. Hij was 17 jaar lang wethouder voor de VVD in Roermond en daarnaast was hij lange tijd Tweede Kamerlid en senator voor de VVD.