Justitie haalt woonwagenbewoners af van lijst over ondermijning

"Het mag duidelijk zijn dat het verkeerd is dat de focus op een specifieke groep personen wordt gelegd. Het is onjuist en draagt bij aan stigmatisering", schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Ze gaat de controlelijst aanpassen en zal daarbij het toetsingskader van het College voor de Rechten van de Mens betrekken.

Volgens Yeşilgöz heeft de controlelijst er niet toe geleid dat individuele burgers zijn geregistreerd door gemeenten, antwoordt ze op Kamervragen van Sylvana Simons (BIJ1). Er wordt niet bijgehouden hoeveel gemeenten met de lijst werken of hebben gewerkt. De checklist is volgens Yeşilgöz niet door het ministerie opgesteld, maar dat was er wel van op de hoogte.