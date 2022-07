Zes kandidaten gaan door voor opvolging Britse premier Johnson

Zes parlementariërs van de regerende Britse Conservatieve Partij hebben de eerste stemronde voor de opvolging van vertrekkend premier Boris Johnson overleefd. Twee kandidaten kregen woensdag niet de steun van ten minste dertig collega’s die nodig is om in de race te blijven.

In totaal mochten 358 parlementariërs hun stem uitbrengen. In elke volgende ronde valt telkens de kandidaat met de minste stemmen af, totdat er uiteindelijk twee overblijven. Dan mogen alle partijleden hun voorkeur uitspreken. Het is de bedoeling dat op 5 september bekend wordt wie Johnson opvolgt als partijleider en premier.