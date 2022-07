Maatschappijen: vliegvelden niet klaar voor basisregels slots

Luchthavens zijn er nog niet klaar voor om de oude slot-regels in de Europese Unie weer in te voeren. Volgens de internationale brancheorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen IATA is de situatie op vliegvelden te onrustig om van maatschappijen weer te gaan vragen minimaal 80 procent van de start- en landingsrechten echt te gebruiken.