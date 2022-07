Gevluchte president Sri Lanka vliegt van Malediven naar Singapore

De president van Sri Lanka vliegt volgens een bron binnen de regering woensdag naar Singapore. De president, die naar verwachting nog dezelfde dag aftreedt, was in de ochtend naar de Malediven gevlogen om de grote protesten in zijn land te ontvluchten.

Op de Malediven werd Gotabaya Rajapaksa opgewacht door protesterende Sri Lankanen die daar wonen, maar ook de plaatselijke bevolking was niet blij dat hij er was. Volgens de Maledivische oppositieleider zou het toelaten van Rajapaksa ‘het verraden van onze vrienden in Sri Lanka’ betekenen. Het is nog niet duidelijk of de regering van de Malediven Rajapaksa verzocht heeft het land te verlaten.

De voorzitter van het parlement zei dat hij Rajapaksa woensdag telefonisch gesproken heeft en dat diens ontslagbrief nog dezelfde dag binnenkomt. Rajapaksa moest zaterdag vluchten toen een woedende menigte zijn presidentiële ambtswoning bestormde. Het was lang onduidelijk waar hij zich schuilhield, maar woensdagochtend vertrok hij met een militair vliegtuig naar de Malediven.

Ondertussen is de situatie in het door een economische crisis geteisterde Sri Lanka nog niet gekalmeerd. De woede heeft zich nu gekeerd tegen Ranil Wickremesinghe, de premier van Sri Lanka die als waarnemend president optreedt. Hij kondigde de noodtoestand af om de rust te doen wederkeren. De betogers gingen door met protesteren en en drongen ook zijn huis binnen. Het is niet bekend waar Wickremesinghe zich momenteel bevindt.