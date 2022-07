Nieuwe beslissing nodig over vertrouwelijke stukken vuurwerkramp

Minister Dilan Yesilgöz (Veiligheid en Justitie) moet een nieuw besluit nemen over het openbaar maken van 24 dozen met onder meer vertrouwelijke stukken over de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000. Het ministerie heeft twee jaar lang geweigerd om die archiefstukken te laten zien aan de zoon van de voormalige directeur van SE Fireworks, het bedrijf dat destijds ontplofte, omdat de zoon misbruik zou maken van zijn recht op het doen van verzoeken volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Maar de Raad van State denkt daar anders over, blijkt uit een uitspraak die woensdag is gedaan.