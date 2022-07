COA betreurt besluit Vlissingen om asielzoekers niet op te vangen

‘Om voor rust in de asielketen te zorgen, en dan met name in Ter Apel, is het heel belangrijk dat er grootschalige opvanglocaties komen’, aldus een COA-woordvoerder. Dat Vlissingen zich terugtrekt en geen cruiseschip wil aanleggen voor de opvang, vertraagt de zoektocht naar oplossingen om de doorstroom van huisvesting op gang te krijgen.

Het COA zegt met gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid ‘onverminderd’ door te zoeken naar grootschalige opvangplekken. Hoop is onder meer gevestigd op Velsen, daar komt op een nog nader te bepalen tijdstip plek voor zo’n duizend mensen op een cruiseschip voor de duur van zes tot acht maanden. ‘We hopen daarna weer naar een hele andere situatie te kijken.’

Ondertussen geeft de gemeente Utrecht statushouders vanaf augustus voor zes weken voorrang bij het verstrekken van een woning, om zo achterstanden in te lopen. Het COA ziet hierin ‘een eerste stap’ in de afspraak met gemeenten om 7500 mensen die in Nederland mogen blijven, versneld te huisvesten. ‘Utrecht levert met deze stap een belangrijke bijdrage, daar zijn we ze zeer erkentelijk voor’, aldus de woordvoerder, die opmerkt dat de gemeente op dit onderwerp vaak een voorbeeldrol pakt. ‘Hopelijk zet deze werkwijze andere gemeenten ook aan om oplossingsgericht te denken.’