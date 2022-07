Oekraïne en Rusland bespreken graandeal in Istanbul

Militaire delegaties uit Oekraïne en Rusland zijn samen met vertegenwoordigers van Turkije en de Verenigde Naties in Istanbul in discussie gegaan over de veilige export van Oekraïens graan, aldus een Turkse regeringsfunctionaris. De oorlog in Oekraïne verhindert de export en de Turkse president Erdogan heeft zich al geruime tijd ingespannen om een akkoord met Moskou en Kiev te regelen over veilige vaarroutes voor vrachtschepen over de Zee van Azov en de Zwarte Zee.

Zo moeten bijvoorbeeld routes mijnenvrij worden en moeten vrachtschepen kunnen worden geëscorteerd en geïnspecteerd door marines van andere landen. Turkije is een van de landen die daar schepen voor hebben aangeboden. Nederland heeft de Turkse regering eind juni laten weten bereid te zijn mijnenvegers te sturen.

In Istanbul heerst optimisme, omdat Oekraïners en Russen uiteindelijk aan één tafel zijn aangeschoven om over de kwestie mogelijk spijkers met koppen te slaan. Het is ook de eerste bijeenkomst sinds 29 maart dat onderhandelaars van beide partijen in persoon overleggen.

Odessa

De twee landen zijn samen goed voor zeker een derde van de wereldproductie van tarwe. De blokkade van Oekraïense havens en volgens Moskou de sancties tegen Rusland beroven de wereldmarkt van onder meer veel graan, zonnebloemolie, kunstmest en allerlei grondstoffen. Het voornaamste doel is de haven van Odessa weer te laten functioneren. Dat is verreweg de grootste haven van het land en die is ook in Oekraïense handen. Daar ligt naar schatting 20 miljoen ton graan in silo’s te wachten.

De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zei dinsdag tegen Turkse media dat hij met zijn Oekraïense en Russische collega’s Oleksi Reznikov en Sergej Sjojgoe over de graanexport heeft gesproken. En dat president Erdogan hier al lang diplomatiek mee bezig is. ‘Na de gesprekken zal het graan dat in Oekraïense havens ligt te wachten, veilig over zee naar de internationale markten worden verscheept.’

Mijnen

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba zei tegen de Spaanse krant El País dat ‘Oekraïne nog maar twee stapjes verwijderd is van een overeenkomst met Rusland over de uitvoer van Oekraïens graan naar de internationale markten’. Het Russische persbureau RIA Novosti berichtte dat diplomatieke bronnen zeiden dat ‘de kans op een akkoord vrij groot is’.

Volgens Moskou wil Rusland de export van Oekraïense tarwe helemaal niet tegenwerken en zorgen de Oekraïense strijdkrachten zelf voor veel problemen. Zo zouden ze havens met mijnen onbereikbaar hebben gemaakt. Koeleba bestrijdt dat en stelt dat Rusland het enige probleem is. Rusland wil ondertussen de eigen export opschroeven en eist intrekking van internationale sancties.