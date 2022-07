Europol: terrorisme nog steeds groot gevaar na afname aanslagen

Terrorisme blijft volgens Europol een groot gevaar in de Europese Unie, hoewel het aantal aanslagen vorig jaar is afgenomen. De Europese politiedienst schrijft in een rapport dat de dreiging vooral afkomstig is van individuen met een jihadistische achtergrond en van rechtse extremisten.

De veiligheid in Europa wordt volgens Europol ook bedreigd door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en tegenstanders van coronamaatregelen. Bij Oekraïne gaat het om extremisten uit EU-landen die na deelname aan de oorlog in Oekraïne huiswaarts keren. Over de pandemie schrijft Europol dat sommige mensen kwetsbaarder waren of zijn voor extremistische propaganda en terroristische content op internet.

EU-landen registreerden in 2021 vijftien terroristische aanvallen, inclusief verijdelde en mislukte gevallen. Dat zijn er volgens het rapport flink minder dan in 2020, toen in totaal 57 aanvallen werden gedocumenteerd. Vorig jaar werden 388 verdachten opgepakt. In 2020 waren dat er 449 en in 2019 723.

‘In een tijd van geopolitieke veranderingen moet de EU meer dan ooit doorgaan met het bestrijden van terrorisme. Europol zal nauw blijven samenwerken met zijn partners om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden’, zegt Europol-chef Catherine De Bolle. Volgens haar moet geleerd worden van de ervaringen met Europeanen die eerder terugkeerden uit oorlogsgebied in het Midden-Oosten.