Rutte voert emotioneel gesprek met kritische boeren in Leusden

Op een melkveehouderij in Leusden sprak premier Mark Rutte woensdag met een groep boeren over de stikstofplannen van het kabinet. De boeren waren uiterst kritisch, zegt de premier na afloop, en de emoties waren "enorm".

Het gesprek, waar ook onder anderen pluimveehouders uit de buurt van Barneveld bij aanschoven, is het eerste in een reeks gesprekken op het boerenerf die Rutte wil houden. De premier sprak naar eigen zeggen met "mensen die zeer kritisch zijn op wat het kabinet nu aan het doen is. Daarom was het ook zo'n goed gesprek."

Daarbij liepen de emoties hoog op. Rutte gaf aan de zorgen en onzekerheid waarmee boeren kampen niet weg te kunnen nemen. "Ik ben hier om die zorgen aan te horen, maar ook om welke ideeën er zijn, welke plannen er zijn." Veel boeren reageerden ziedend op het stikstofkaartje dat het kabinet vorige maand publiceerde. Daarin staat per gebied vast met hoeveel procent de stikstofuitstoot omlaag moet.

Suggesties

Hoewel de provincies dit het komende jaar gaan uitwerken, is duidelijk dat in sommige gebieden veel minder vee kan worden gehouden. Overigens heeft Rutte in het gesprek herhaald dat de stikstofdoelen blijven staan. "We hebben te maken met een rechterlijke uitspraak."

De aanwezige boeren zelf kwamen met "heel veel" suggesties om meer perspectief te bieden aan de boeren die wel doorgaan. "Een heel belangrijke is gewoon een eerlijke prijs", aldus de premier. Hij wil verder niet zeggen welke concrete suggesties worden gedaan. Belangrijk is vooral dat boeren die straks minder vee houden "een goede toekomst hebben en een eerlijke prijs betaald krijgen. En wat dat ook betekent voor de supermarkt en de hele tussenhandel".

Johan Remkes

De veehouderij die Rutte bezocht is ook juist een bedrijf dat groen wil boeren, met zonnepanelen en duurzame stallen.

Naast de gesprekken die Rutte voert met boerenbedrijven, gaat het kabinet samen met onder anderen provincies ook in gesprek met boerenorganisaties. Die gesprekken zullen later in het jaar beginnen onder leiding van Johan Remkes. Remkes werd recent aangewezen als gespreksleider en begint woensdag met zijn voorbereidingen, hoewel veel boerenorganisaties al gezegd hebben niet met hem om de tafel te willen.