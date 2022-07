Het provinciehuis in Leeuwarden is woensdagmiddag gesloten vanwege een ‘serieuze dreiging’ die is binnengekomen bij de politie. Dat bevestigt een woordvoerder van de provincie na berichtgeving van de Leeuwarder Courant. De deuren zijn gesloten, er zitten zo’n 140 tot 150 mensen binnen, schat de woordvoerder.

De straat voor het provinciehuis is ontruimd. Daar waren ‘tientallen demonstranten’ aanwezig.