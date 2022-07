Oekraïense vluchtelingen denken voorlopig niet terug te kunnen

De meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen wil zo snel mogelijk terug naar huis, maar denkt ook dat een terugkeer voorlopig nog niet mogelijk is. In een enquête van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR spreekt twee derde van de vluchtelingen de verwachting uit dat de situatie in Oekraïne de komende maanden nog niet veilig genoeg zal zijn.

Slechts 16 procent van de ondervraagden is van plan binnen twee maanden weer naar huis te gaan. De meesten van hen komen uit het westen van het land of uit de gebieden rond Kiev. Vooral in het oosten wordt nu nog zwaar gevochten tussen het Oekraïense en Russische leger. De mensen die nog niet terugkeren wachten tot de situatie verbetert of de gevechten helemaal ophouden.

Volgens UNHCR zijn er momenteel 5,6 miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen in heel Europa. De vluchtelingenorganisatie heeft sinds het begin van de oorlog ook al 3,3 miljoen mensen geregistreerd die de grens richting Oekraïne juist weer overgingen. Bij die telling zijn zowel mensen die permanent als die tijdelijk teruggingen meegenomen. De meeste vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen, omdat mannen tussen de 18 en 60 jaar kunnen worden opgeroepen voor het leger en daarom in Oekraïne moeten blijven.