IEA: Rusland verdient meer aan export olie dankzij hoge prijzen

Rusland heeft in juni meer verdiend met de export van olieproducten dankzij de hoge prijzen, ondanks een lagere uitvoer. Dat meldde het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Volgens het IEA verdiende Rusland vorige maand 20,4 miljard dollar met de export van ruwe olie en petroleumproducten naar het buitenland.

De dagelijkse hoeveelheid geëxporteerde olieproducten ging wel met een kwart miljoen vaten omlaag naar 7,4 miljoen vaten ten opzichte van mei, aldus het IEA. Daarmee zakte de export naar het laagste niveau sinds augustus vorig jaar. Vanwege de oorlog in Oekraïne kopen westerse landen en bedrijven steeds minder olie van Rusland. Daar staat tegenover dat Rusland wel meer olieproducten naar het Midden-Oosten exporteert. Dit is overigens maar een fractie van de totale Russische olie-export.

Dankzij de hoge prijzen verdiende Moskou in juni met de olie-export volgens het IEA 700 miljoen dollar meer dan in mei. Het totaalbedrag van 20,4 miljard dollar is volgens het agentschap 40 procent hoger dan het maandelijkse gemiddelde van vorig jaar.