Chipbedrijven koplopers in lagere AEX, Just Eat hekkensluiter

De chipfondsen ASML, ASMI en Besi waren woensdag de koplopers in een lagere AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Beleggers deden het verder voorzichtig aan in afwachting van een belangrijk cijfer over de Amerikaanse inflatie, dat later op de dag naar buiten komt. De inflatie heeft grote invloed op het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Bij een hardnekkig hoge inflatie kan de Federal Reserve doorgaan met het agressief verhogen van de rente.