ANWB: komend weekend topdrukte op wegen door vakantie regio Noord

Nu de zomervakantie voor de regio Noord komend weekend voor de deur staat, verwacht de ANWB topdrukte op de wegen in Europa. De bond raadt mensen die op zaterdag of zondag met de auto op vakantie gaan daarom aan om in de middag te vertrekken.

De ANWB verwacht in België grote drukte bij Luik. Daar is door werkzaamheden aan de E25 de weg in beide richtingen dicht. In Frankrijk worden zaterdagochtend files verwacht op de Autoroute du Soleil, de snelweg van Parijs naar Lyon en Marseille. De route A10/A63 Parijs-Tours-Bordeaux naar Spanje stroomt in de loop van de ochtend vol.

In Duitsland en Oostenrijk moeten reizigers rekening houden met files rond de steden Hamburg, München en Salzburg. Op ruim 900 plaatsen wordt aan de weg gewerkt.

Ook in andere landen kan het vakantieverkeer tot files leiden. Zo is het in Zwitserland vanaf vrijdagmiddag druk bij de Gotthardtunnel richting Chiasso. De drukte zorgt voor meer dan twee uur vertraging. Tussen Oostenrijk en Slovenië is het grootste knelpunt de Karawankentunnel. In Italië moeten reizigers geduldig zijn op de A22 tussen Brennero en Verona, de A4 tussen Milaan en Triëst en de A14 tussen Bologna en Rimini. Daar is het op zaterdag de hele dag filerijden.

Volgende week begint de zomervakantie voor kinderen in het zuiden van Nederland. De zomervakantie in het midden van het land begon vorige week al.