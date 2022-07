Rechtszaak over Canadese teruggave turbine voor Nord Stream

Een Oekraïense belangengroep is van plan een rechtszaak aan te spannen tegen de Canadese overheid, vanwege het besluit om een turbine die wordt gebruikt voor de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1 terug te geven aan Duitsland. Die turbine werd door het Duitse industrieconcern Siemens in Canada onderhouden.

Zondag werd bekend dat Canada de turbine teruggeeft, ondanks bezwaren van Oekraïne. De gerepareerde turbine gaat eerst naar Duitsland en wordt daarna aan het Russische staatsgasconcern Gazprom teruggegeven. Volgens Kiev is dat een schending van de sancties tegen Rusland. Duitsland wilde echter een uitzondering hierop om te voorkomen dat de gaslevering helemaal stilvalt. Canada heeft ingestemd met die uitzondering. De turbine werd voor het ingaan van de sancties naar Canada vervoerd.

De groepering Ukrainian World Congress wil nu via de rechter afdwingen dat er een herziening komt van het besluit van Canada om de turbine terug te geven. Volgens de groep is de uitzondering die Canada maakt ‘totaal onacceptabel’ en zijn er alternatieven voor Duitsland om gas te krijgen, waaronder via een Oekraïense pijplijn.

Momenteel wordt het jaarlijkse onderhoud uitgevoerd aan Nord Stream 1 waardoor er tijdelijk geen gas gaat via de pijpleiding die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee. Eerder had Moskou de leveringen van gas via Nord Stream 1 al verminderd, naar eigen zeggen vanwege technische problemen. Er is nu vrees dat Moskou na afloop van dat onderhoud de gasleveringen volledig stilzet als vergelding voor de Duitse steun aan Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog.