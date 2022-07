Beurs Amsterdam licht lager in afwachting inflatiecijfer VS

De AEX-index van de beurs in Amsterdam is woensdag licht lager geopend. Beleggers zijn vooral in afwachting van het inflatiecijfer dat later op de dag in de Verenigde Staten bekend wordt gemaakt. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Bij een hoger dan verwachte inflatie kan de Fed de rente sterker blijven verhogen.

De AEX noteerde in de vroege handel een min van 0,4 procent op 668,09 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 896,47 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,9 procent omlaag.

De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren koplopers in de AEX met plussen tot 2 procent. Grootste daler was verzekeraar Aegon met een verlies van 2,4 procent.

InPost

In de MidKap ging de aanbieder van postkluisjes InPost aan kop met een plus van 1,8 procent. Luchtvaartconcern Air France-KLM volgde met een koerswinst van 1 procent. Beleggingsadviseur Goodbody verhoogde het advies voor Air France-KLM naar kopen.

TomTom kreeg er 1,6 procent bij op het Damrak. TomTom kondigde aan navigatiediensten en kaarten te leveren voor de nieuwe Opel Astra.

Olieprijzen

Verder blijft de wisselkoers van de euro tegenover de dollar in de belangstelling staan. De eenheidsmunt bereikte dinsdag kortstondig voor het eerst in twintig jaar pariteit met de dollar, wat betekent dat de twee munten exact evenveel waard waren. De euro was woensdagochtend 1,0022 dollar waard.

De olieprijzen zaten in de lift. Een dag eerder gingen olieprijzen nog hard onderuit door zorgen over een economische recessie en een zwakkere vraag naar olie. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 96,83 dollar en Brentolie won 1,1 procent tot 100,56 dollar per vat waard.