Tweede Kamerlid Van Meenen wil senaatslijst D66 aanvoeren

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil lijsttrekker van die partij worden voor de Eerste Kamerverkiezingen, meldt hij op Twitter. Van Meenen zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en is de woordvoerder onderwijs van D66, een belangrijk onderwerp voor de partij.

"Tijd voor een nieuwe missie", schrijft het Kamerlid bij zijn aankondiging. Van Meenen zegt zich in de Eerste Kamer te willen richten op zorgvuldiger wetgeving. Ook hoopt hij een "zekere politieke kalmte" te brengen: "Een Eerste Kamer waar politici samenwerken aan vertrouwenwekkende politiek".

Van Meenen geeft in zijn verklaring aan dat de hoge werkdruk in de Tweede Kamer ook meespeelt. De 66-jarige D66'er wil meer tijd doorbrengen met zijn familie. Het Eerste Kamerlidmaatschap is een deeltijdfunctie.

Volgend jaar mei wordt de nieuwe Eerste Kamer gekozen door de leden van de Provinciale Staten.