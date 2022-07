Haven Amsterdam krijgt mogelijk grote waterstoffabriek

In het havengebied van Amsterdam verrijst over een paar jaar mogelijk de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Initiatiefnemer HyCC wil in samenwerking met het havenbedrijf een fabriek met een capaciteit van 500 megawatt realiseren, waarmee een ‘grote stap’ wordt gezet in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied. Een eerste haalbaarheidsstudie is afgerond. Het project wordt de komende maanden verder uitgewerkt, waarbij onder andere een geschikte locatie wordt gezocht.