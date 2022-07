Waddeneilanden willen geen uitzicht op gasplatform vanaf strand

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog en burgemeester Jürgen Akkerman van het Duitse waddeneiland Borkum roepen staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) via een open brief nogmaals op om niet te investeren in de gasboring ten noorden van deze waddeneilanden. ‘De komende 35 jaar dreigt iedereen vanaf het strand van Schiermonnikoog en Borkum naar het verleden te kijken: naar een gasplatform’, waarschuwen de burgemeesters.

De bestuurders noemen het boren naar gas als alternatief voor Russisch gas ‘een gelegenheidsargument’. ‘Het platform moet nog gebouwd worden en leidingen gelegd. Op zijn vroegst kunnen we het gas over twee à drie jaar gebruiken’, aldus de burgemeesters. Zij zien liever dat er wordt geïnvesteerd in duurzame energiebronnen. ‘We moeten zorgen dat we mínder gas gaan gebruiken, niet dezelfde hoeveelheid uit andere bronnen.’

Vijlbrief gaf 1 juni een vergunning af voor een een nieuw gasplatform. ‘Het gasveld ligt bij het unieke onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen. Een zeer kwetsbaar natuurgebied, met bijzondere rifstructuren, dat in Duitsland al erkend is als Natura 2000-gebied’, schrijven Van Gent en Akkerman. Bovendien is er ook een economisch belang, aangezien de natuur elke jaar duizenden toeristen trekt naar de waddeneilanden. ‘Het behoud van het gevoelige ecosysteem Waddenzee vormen daarmee de basis voor het economische voortbestaan en overleven van de eilandgemeentes.’

De burgemeesters benadrukken dat de vergunning voor gaswinning tot 15 juli ter inzage ligt en dat ze tot die tijd een rechtszaak kunnen aanspannen. Het is onbekend of de ze dat ook zullen doen. De twee laten wel weten in ieder geval in gesprek te willen met Vijlbrief en de investeerders van ONE-Dyas, het bedrijf achter het gasplatform. Deze oproep tot een gesprek wordt volgens hen gesteund door de provincies Friesland en Groningen.