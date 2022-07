Winsten op beurzen Azië, Zuid-Korea verhoogt rente

De aandelenbeurzen in Azië stonden woensdag in het groen. In Zuid-Korea werd de rente verhoogd om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Verder ging in Hongkong de aandacht uit naar de beursgang van het lithiumbedrijf Tianqi Lithium. Ook waren er cijfers over de Chinese handel.

De centrale bank van Zuid-Korea verhoogde de rente met een half procentpunt naar 2,25 procent. Dat is de grootste renteverhoging sinds 1999. Centrale banken wereldwijd zijn de rente aan het opschroeven om zo de hoge inflatie aan te pakken. De centrale bank van Nieuw-Zeeland kwam om die reden ook met een renteverhoging, van 0,5 procentpunt naar 2,5 procent.

Tianqi Lithium ging 3,5 procent omlaag op zijn eerste handelsdag op de beurs van Hongkong. Met die beursgang werd een bedrag van omgerekend 1,7 miljard euro opgehaald, waarmee het de grootste in Hongkong van dit jaar was. Tianqi heeft lithiummijnen in Australië en heeft plannen om de productie op te voeren vanwege de grote vraag naar dat metaal voor batterijen voor elektrische auto’s. Het bedrijf had al een notering aan de beurs in Shenzhen.

De export van China gemeten in yuans nam in de eerste helft van dit jaar met ruim 13 procent toe in vergelijking met een jaar eerder, aldus de Chinese douane. De import steeg met bijna 5 procent.

De aandelenmarkten in Hongkong en Shanghai stonden respectievelijk 0,6 en 0,4 procent in het groen. De Nikkei-index in Tokio klom 0,4 procent en de Kospi in Seoul won 0,7 procent. De All Ordinaries in Sydney was vrijwel onveranderd.