Oud-veiligheidsadviseur VS geeft betrokkenheid staatsgrepen toe

John Bolton, voormalig Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties (2005-2006) en oud-nationaal veiligheidsadviseur onder president Donald Trump (2018-2019), heeft dinsdag gezegd dat hij heeft geholpen bij het plannen van pogingen tot staatsgrepen in het buitenland. Bolton maakte de opmerking in een interview met nieuwszender CNN.

De bewuste CNN-uitzending was naar aanleiding van de meest recente hoorzitting van de parlementscommissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt. Die commissie beschuldigt Trump van het aanzetten tot geweld op die dag. Zo zou de toenmalige president hebben gehoopt aan de macht te kunnen blijven ondanks zijn verkiezingsnederlaag. Bolton zei echter dat Trump niet competent genoeg is om een ‘zorgvuldig geplande staatsgreep’ te plegen. En toen kwam het: Bolton zei dat ‘als iemand die heeft geholpen bij het plannen van staatsgrepen. Niet hier, maar op andere plaatsen. Dat kost veel werk. En dat is niet wat hij (Trump) deed.’

Gevraagd naar welke pogingen tot staatsgrepen hij bedoelde, wilde Bolton in eerste instantie niet in details treden. Totdat hij Venezuela als voorbeeld noemde. In 2019 steunde Bolton als nationale veiligheidsadviseur openlijk de oproep van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó aan het Venezolaanse leger om hem te helpen de socialistische president Nicolas Maduro te verdrijven. Volgens Guaidó was de herverkiezing van Maduro niet eerlijk verlopen. Uiteindelijk bleef Maduro aan de macht. ‘Het bleek niet succesvol te zijn. Niet dat we (de VS) er zoveel mee te maken hadden, maar ik zag wat nodig was voor een oppositie om te proberen een illegaal gekozen president omver te werpen en ze faalden’, zei hij.

Over de aanval op het Capitool zei Bolton in dezelfde uitzending ook nog: ‘6 januari was geen aanval op onze democratie. Het was Donald Trump die in het belang van Donald Trump handelde.’ En: ‘Uiteindelijk heeft hij de rellen bij het Capitool ontketend. Daar bestaat geen twijfel over. Maar niet om de grondwet of de staat omver te werpen.’