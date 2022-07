Texaanse krant zet videobeelden online van schietpartij Uvalde

De Texaanse krant Austin-American Statesman heeft dinsdag videobeelden online gezet van politieagenten die reageerden op de schietpartij op een basisschool in Uvalde in mei. Daarbij kwamen destijds 19 leerlingen en twee leraren om het leven. De politie werd nadien hevig bekritiseerd. Ze zou te traag hebben gereageerd. Bij sneller ingrijpen zou ze meerdere levens hebben kunnen redden.

De ruim vier minuten durende video toont hoe de 18-jarige schutter, Salvador Ramos, met zijn pick-up truck crasht en Robb Elementary School binnengaat met een semiautomatisch geweer. Het geluid van AR-15 geweervuur ​​is dan meer dan twee minuten te horen.

Enkele minuten later verschijnen politieagenten in beeld. Ze zoeken dekking aan het einde van een gang die naar de twee klaslokalen van de schutter leidt. Er gaan nog 77 minuten voorbij voordat ze de klaslokalen bestormen en een vuurgevecht met hem aangaan.

Uit een rapport in opdracht van het Texaanse ministerie voor Openbare Veiligheid bleek eerder deze maand dat een politieagent Ramos had kunnen neerschieten voordat hij de school binnenkwam. Hij aarzelde echter terwijl hij wachtte op toestemming van een superieur. Daarvan is overigens niets te zien op de videobeelden.

De Austin-American Statesman heeft niet onthuld hoe ze aan de video is gekomen, maar publiceerde een begeleidend bericht waarin de beslissing om hem te plaatsen werd verdedigd.

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, en een wetgevend comité van de staat dat de schietpartij onderzoekt, hadden opgeroepen om de bewakingsbeelden openbaar te maken. De officier van justitie van Uvalde had daarentegen juist bezwaar gemaakt tegen de vrijgave.

Steven McCraw, hoofd van het ministerie voor Openbare Veiligheid, zei op Twitter dat hij ‘diep teleurgesteld’ was door het besluit van de krant om de video te publiceren. McCraw vindt dat familieleden van de gesneuvelden en gewonden hem als eerste hadden moeten zien.