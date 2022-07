Oekraïne: graanexport weer mogelijk via de Donau

De zestien schepen worden volgens Vaskov nu geladen met Oekraïens graan voor export naar buitenlandse markten. In het Roemeense Sulina-kanaal zouden meer meer dan negentig schepen wachten tot ook die met graan kunnen worden geladen. Er kunnen echter slechts vier schepen per dag de Sulina-route bereiken. Mocht dit aantal kunnen worden opgeschroefd tot acht schepen per dag, dan verwacht Oekraïne dat de maandelijkse export van graan met 500.000 ton kan toenemen.

Voor de Russische invasie vond volgens het ministerie van Infrastructuur ongeveer 80 procent van de Oekraïense export van landbouwproducten via zeehavens plaats. Nu is de export beperkt tot wat mogelijk is via Donau-havens, spoorwegen en autowegen richting het Westen.