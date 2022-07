Telefoontje Trump met 6 januari-getuige gemeld bij Justitie

Voormalig president Donald Trump heeft onlangs geprobeerd contact op te nemen met een niet bij naam genoemde getuige die verschenen is voor de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de rellen in het Capitool van 6 januari 2021 onderzoekt. De commissie heeft Trumps mogelijke poging een getuige te beïnvloeden, wat onrechtmatig is, doorverwezen naar het ministerie van Justitie. Dat zei dinsdag de Republikeinse vicevoorzitter van het panel, Liz Cheney.

De getuige nam het telefoontje van Trump niet op, maar stelde zijn of haar advocaat er wel van op de hoogte, aldus Cheney. De advocaat verwittigde vervolgens het onderzoekspanel. Het telefoontje gebeurde na de voorlaatste hoorzitting van de commissie, op 28 juni. ‘Laat me het nog een keer zeggen: we nemen elke poging om de verklaringen van getuigen te beïnvloeden zeer serieus’, zei Cheney.

Cheney deed haar onthulling tegen het einde van de hoorzitting op dinsdag. Daarin stond de gewelddadige retoriek van Trump in de weken voorafgaand aan 6 januari centraal, Speciale aandacht was er voor Trumps tweet in de nacht van 19 december 2020, waarin hij een ‘wild’ protest beloofde. Die tweet volgde op wat werd beschreven als een ‘losgeslagen’ bijeenkomst waarin Witte Huis-advocaten en Trump-bondgenoten urenlang tegen elkaar schreeuwden.

Zowel Trump als het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nog niet gereageerd op de verklaringen van Cheney.