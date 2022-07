Bloomberg: beoogde VDL Nedcar-partner schrapt honderden banen

De Amerikaanse autoproducent Rivian schrapt naar verluidt honderden banen. De onderneming, die ook in verregaande onderhandeling zou zijn met VDL Nedcar over de productie van auto’s in Nederland, kan de banenreductie binnen een aantal weken aankondigen, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Het schrappen van banen zou vooral gebeuren bij medewerkers die zich niet met de productie bezighouden. Bij Rivian werken momenteel meer dan 14.000 mensen. Mogelijk moet 5 procent vrezen voor zijn baan, aldus de bronnen.

Rivian is op de thuismarkt onder andere actief in Californië, Michigan en Illinois waar het productielocaties heeft. Daarnaast zit het bedrijf in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Om de productieverhoging aan te kunnen is het personeelsbestand van de onderneming in ruwweg een jaar praktisch verdubbeld. Het bedrijf maakt onder andere elektrische pick-ups en sportieve terreinwagens. In november maakte Rivian de gang naar de beurs, waarbij het bedrijf zich ontpopte als een belangrijke uitdager van Tesla.

Door verstoringen in de toeleveringsketen en tekorten aan onderdelen is de productie verminderd. Daarbovenop worden consumenten afgeschrikt door de hoge prijzen van de voertuigen, wat de verkopen drukt.

De grote vraag blijft of Rivian de opdracht voor de autoproductie gunt aan VDL Nedcar. Het Nederlandse bedrijf is op zoek naar een opvolger van BMW dat de voorbije jaren auto’s in Limburg liet maken. De autobouwer en het moederconcern zijn volgens De Limburger druk met een plan B en C, mocht Rivian afhaken als opvolger.