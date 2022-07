Senaat stemt voor toetreding Finland en Zweden tot NAVO

Vorige week ging de Tweede Kamer ook al in recordtempo akkoord met het wetsvoorstel. Toen stemden alleen Forum voor Democratie en de Groep Van Haga tegen de toetreding van beide landen tot het bondgenootschap.

Nederland is een van de eerste landen die de toetreding van beide landen kan ratificeren. Alle dertig lidstaten van de NAVO moeten akkoord gaan. Het kabinet verwacht dat die procedure in een maand of vier is afgerond.

Finland en Zweden besloten na de Russische inval in buurland Oekraïne om het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. Turkije maakte bezwaar, maar dat probleem werd tijdens de recente NAVO-top in Madrid opgelost.