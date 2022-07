Van Rij wil vermeend belastingschandaal Uber verder onderzoeken

De Belastingdienst heeft de procedures gevolgd bij de behandeling van het Amerikaanse platformbedrijf Uber. Dat heeft de dienst volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) hem gezegd na onthullingen van onderzoeksjournalisten over nauwe banden met Uber. ‘Ik ga dit verder onderzoeken. Ik zal dat rapporteren aan ons parlement’, zei Van Rij op een bijeenkomst in Brussel over Europees belastingbeleid.

Volgens de onderzoeksjournalisten heeft de Belastingdienst vertrouwelijke informatie gedeeld met Uber. Ook zou de dienst Uber hebben gewaarschuwd over informatieverzoeken vanuit het buitenland en zou het bedrijf ruim de tijd hebben gekregen om zijn zaakjes op orde te krijgen voordat aan informatieverzoeken werd voldaan.

‘Ik neem dit soort publicaties altijd heel serieus. En ik ga ook niet direct in de verdediging’, aldus Van Rij. Hij erkende dat Nederland ‘een bepaalde reputatie’ had in het verleden als het om belastingontwijking ging. Maar hij hield zijn toehoorders voor dat er onder het tweede kabinet-Rutte een ‘omslag’ is geweest in het Nederlandse belastingbeleid en dat er maatregelen zijn en worden getroffen tegen belastingontwijking.