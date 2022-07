Andere openingstijden en banenmarkten: winkels smeken om personeel

Volgens INretail is het belangrijk dat winkels optimaal bezet zijn op de belangrijkste omzetdagen, de tweede helft van de week en de weekenddagen. Waar grotere ketens nog wel met personeel kunnen schuiven, kan een zelfstandig ondernemer die alleen de winkel runt dat bijvoorbeeld niet. Dat leidt er al geruime tijd toe dat winkels soms later open gaan of eerder sluiten of zelfs dagen in de week dicht moeten, zegt INretail.

Precieze cijfers over het gebrek aan mankracht heeft de RND niet, maar de organisatie schat dat er tussen de 40.000 en 80.000 mensen te weinig zijn voor de hele winkelsector, waarin zo’n 780.000 mensen werken. Gebaseerd op omzetcijfers heeft zo’n 30 procent van de winkeliers de grootte van een zelfstandig ondernemer, aldus RND. Maar onder de 45 procent van de omzet van filiaalbedrijven vallen ook filialen met weinig personeel, zegt directeur Eus Peters, zoals slijterijen en juweliers.

Personeelstekort

Peters ervaart dat leden worstelen met het personeelstekort, met name wat betreft het aantal uren dat een winkel open kan en het vullen van de ploegen. Het personeelstekort zal ‘zeker’ leiden tot ‘steeds meer’ ondernemers die bijvoorbeeld koopavonden afschaffen of tijdelijk een dag dicht blijven, zegt Peters.

Volgens de RND kan deeltijdpersoneel de druk verlichten, omdat daarmee het werk verdeeld kan worden onder collega’s. Alleen pakt dit met name gunstig uit voor grotere winkels, ziet Peters. Op termijn zou het personeelstekort ook automatisering kunnen versnellen, omdat het te duur kan worden om personeel aan te nemen door stijgende loonkosten, verwacht de RND-directeur. Faillissementen voorziet hij eerder bij de horeca en kappers. ‘Winkels verkopen producten, geen diensten.’

Uitbater van winkelcentrum Wereldhave zegt ‘af en toe signalen’ te krijgen over personeelstekorten en ‘actief’ te helpen door bijvoorbeeld banenmarkten te organiseren samen met uitkeringsinstantie UWV. Ook bij Wereldhave hebben de zelfstandigen en de horeca het moeilijk, maar ook ketens zoals Albert Heijn en Action, zegt de woordvoerder. De eerste banenmarkt in Arnhem had succes, maar de woordvoerder kon nog geen aantallen noemen. In andere centra komen binnenkort ook banenmarkten.