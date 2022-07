Personeel AFAS mag 25.000 euro lenen voor verduurzamen huis

Personeel van softwarebedrijf AFAS kan geld lenen bij de werkgever om daarmee de eigen woning te verduurzamen. Per medewerker is maximaal 25.000 euro beschikbaar voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, het aanbrengen van isolatie of de installatie van een warmtepomp.

Volgens AFAS kan het geld tegen gunstige voorwaarden worden geleend. Zo rekent AFAS een rente van 2,9 procent, waar de gemiddelde marktrente volgens het bedrijf tussen de 3,7 en 4,9 procent ligt. In totaal telt AFAS 650 medewerkers. Voor elk van hen ligt in theorie maximaal 25.000 euro klaar. Het bedrijf verwacht in eerste instantie dat na de zomer, als de regeling volledig is uitgedokterd, zo’n honderd medewerkers ermee aan de slag zullen gaan.

Britt Breure, die binnen de directie van AFAS gaat over onder andere personeelszaken en sociale verantwoordelijkheid, stelt dat de regeling uitvoerig is besproken met de accountant. De bedoeling is dat personeel de lening binnen tien jaar aflost, dat kan bijvoorbeeld maandelijks, of via een dertiende maand of de winstuitkering.

Voordat AFAS de lening toekent, wordt wel de kredietwaardigheid van de medewerker getoetst, zo klinkt het. Ook hierbij is het hoe en wat nog niet duidelijk.