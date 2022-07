Brand gesticht in parkeergarage Mediapark, politie zoekt getuigen

In een parkeergarage op het Mediapark aan de André van Duinboulevard in Hilversum is maandagavond brand gesticht. De politie zoekt getuigen en laat weten dat de brand mogelijk door meerdere personen is aangestoken.

Een beveiliger kreeg veel rook binnen en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook werden enkele panden tijdelijk ontruimd. Verder ontstond door de brand veel rookschade onder de parkeergarage en raakten een aantal fietsen en twee auto’s beschadigd.