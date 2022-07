Voorarrest nieuwe verdachte moord De Vries met 90 dagen verlengd

Een van de verdachten die vorige week is aangehouden in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries blijft de komende negentig dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het gaat om de 27-jarige man die op 4 juli is opgepakt op Curaçao en die vervolgens naar Nederland is overgebracht.

Over het voorarrest van de 27-jarige Poolse man die op dezelfde dag werd aangehouden in zijn cel in de penitentiaire inrichting in Lelystad, Krystian M., is nog niet beslist. De raadkamer moet zich daarover nog buigen, aldus een woordvoerder. Een derde verdachte, die in Barcelona werd gearresteerd, wacht nog op zijn overlevering naar Nederland.

Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam en overleed negen dagen later. De twee vermoedelijke uitvoerders van de moord werden kort daarna opgepakt. Tegen hen heeft het Openbaar Ministerie in juni een levenslange celstraf geëist.

De rechtbank zou aanstaande donderdag uitspraak doen in hun zaak, maar dit is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het OM stuurde vorige week verklaringen van een beschermde getuige in, die nog niet in het dossier zaten. Volgens de rechtbank kunnen deze stukken van belang zijn voor haar oordeel in de zaak. Ook moeten de advocaten van de twee verdachten Delano G. en Kamil E. de kans krijgen op basis van het nieuwe materiaal nader onderzoek te vragen.

De drie nieuwe aanhoudingen komen voort uit het onderzoek van de landelijke recherche naar de opdrachtgever(s) en andere betrokkenen bij de moord. Justitie verdenkt Krystian M. ervan dat hij de vermoedelijke uitvoerders rechtstreeks heeft aangestuurd. Hij zat vast in verband met een liquidatiepoging in Zeewolde in oktober vorig jaar.