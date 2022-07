Man die in Tiel inreed op agent verdacht van poging tot doodslag

De agent raakte gewond en gebruikte zijn wapen om richting de auto te schieten. ‘Met de agent gaat het goed, naar omstandigheden’, meldt de politie dinsdag.

De 27-jarige bijrijder wordt verdacht van openlijke geweldpleging, maar zit niet meer vast.

Het incident gebeurde bij de Tolhuiswal in Tiel toen een voertuig dat de politie in het vizier had weg probeerde te komen. De politie kwam in actie na een melding van getuigen van een mishandeling aan de Waalkade in Tiel.