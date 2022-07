Duitse boerenactie uit solidariteit met Nederlandse collega’s

Duitse boeren in de deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben maandagavond een protestactie gehouden uit solidariteit met de boeren in Nederland. De boeren stonden met zo’n zeventig tractoren op negen bruggen boven snelwegen tussen Ibbenbüren en Ladbergen, meldt de Duitse politie dinsdag.

De demonstratie was volgens de politie vreedzaam en leverde geen verkeershinder op. Toch is de politie een strafrechtelijke procedure gestart tegen de initiatiefnemer van de actie. De demonstratie was namelijk niet aangemeld. In Duitsland moet een demonstratie 48 uur van tevoren worden aangemeld bij de autoriteiten.

In Nederland zijn de laatste tijd veel boerenprotestenacties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren vrezen dat die plannen hun bedrijven hard zullen raken.