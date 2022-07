VN-Veiligheidsraad verlengt hulpoperatie Syrië vanuit Turkije

De levering van humanitaire hulp aan Syrië vanuit Turkije kan worden hervat. Na meerdere pogingen stemde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in met zes maanden verlenging van de hulpoperatie tot 10 januari. Het mandaat voor de hulpleveringen was zondag verstreken, maar door de stemming kunnen ongeveer 4 miljoen mensen in het noordwesten van Syrië weer vanuit Turkije worden bevoorraad.