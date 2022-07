Heineken mag alcoholgebruik in Gold Race niet meer promoten

Heineken mag voortaan in de Amstel Gold Race overmatig alcoholgebruik niet meer promoten. De bierbrouwer heeft de regels daaromtrent overtreden, meldt de Reclame Code Commissie. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP had een klacht ingediend bij de commissie.

De winnaars van de Amstel Gold Race, Michal Kwiatkowski en Maria Cavalli, kregen afgelopen voorjaar als trofee een enorm groot bierglas voorzien van het logo van Amstel.

‘De regels van de reclamecode zijn dat een alcoholproducent geen reclame mag maken door een drankglas te tonen dat groter is dan tweemaal het standaardglas. Tonen van enorm grote drinkglazen wordt opgevat als het in beeld brengen van overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie’, aldus de Reclame Code Commissie.

In reactie op de klacht van STAP heeft Heineken inmiddels laten weten dat het concern bij de volgende editie van de Amstel Gold Race de winnaars niet meer als trofee een enorm groot glas met het logo van een alcoholhoudend merk van Amstel zal geven.