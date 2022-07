De Jonge: taskforce en geld moeten problemen flexbouw verminderen

Flexwoningen moeten snel gebouwd kunnen worden als ergens een woningtekort is, en zo nodig ook weer snel afgebroken en verplaatst kunnen worden naar een andere locatie. Het idee is dat ‘pieken en dalen’ in de behoefte aan woningen zo opgevangen kunnen worden. Het PBL stelt echter in een onderzoek dat er tot nu toe weinig terechtkomt van de bouw van de tijdelijke woningen, terwijl het de bedoeling is om er uiteindelijk 15.000 per jaar op te leveren.

Het probleem bij de bouw van flexwoningen is dat het momenteel een te onzekere investering is, zegt het PBL. Het risico is te groot dat het geld dat erin gestoken wordt, niet meer terugverdiend wordt. Ook duurt het soms lang om water en licht aan te sluiten, zijn er personeelstekorten en is het moeilijk om goede locaties te vinden. De Jonge hoopt dat de vorige maand aangekondigde taskforce versnelling tijdelijke huisvesting dit soort problemen kan wegnemen, zegt zijn woordvoerder. Hij wil beginnen met het laaghangend fruit.

Aanpakken struikelblokken

‘De taskforce spoort snel te realiseren projecten op en helpt medeoverheden, woningcorporaties en andere partijen bij het snel aanpakken van struikelblokken als het gaat om de bouw van flexwoningen en woningen die worden getransformeerd’, aldus de woordvoerder. ‘Dit zullen zij onder andere doen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, haalbaarheidsstudies uit te voeren, projecten aan te jagen en impasses te doorbreken.’ Daar moet de 100 miljoen euro extra die al is toegezegd aan bijdragen.

Naast de flexwoningen moeten er ook 15.000 woningen per jaar gerealiseerd worden in gebouwen die nu een andere functie hebben. Dit zijn zogenoemde transformatiewoningen. Het geld en de taskforce moeten ook helpen om sneller meer van dit soort huizen op te leveren.