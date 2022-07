Nog zes projecten krijgen bijdrage uit Nationaal Groeifonds

Nog eens zes investeringsprojecten krijgen definitief een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Daarmee is een totaalbedrag van 940 miljoen euro gemoeid, meldt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat).

In april werden 28 projectvoorstellen vanuit verschillende ministeries goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 5 miljard euro. Bij sommige voorstellen werden daar evenwel nog voorwaarden aan verbonden. Daar is in een aantal gevallen nu (deels) aan voldaan.

Het geld gaat naar projecten die innovatie stimuleren in onder meer duurzame energie, communicatie, gezondheid en computerchips. Andere projecten die definitief een bijdrage ontvangen gaan over bijvoorbeeld circulaire plastics, warmtenetten en de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Jeroen Dijsselbloem

Het groeifonds is door het vorige kabinet in het leven geroepen om te kunnen investeren in versterking van de economie. Projecten die kunnen bijdragen aan duurzame toekomstige economische groei kunnen met geld uit het fonds op weg worden geholpen.

Bij de selectie en beoordeling van projecten krijgt het kabinet advies van een onafhankelijke commissie onder leiding van voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Die kijkt per voorstel naar de effecten op de economische groei op de lange termijn en naar de maatschappelijke voor- en nadelen.