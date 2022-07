Eurocommissaris roept op tot besparen energie deze zomer

Als Rusland de gaskraan helemaal dicht draait wordt het moeilijk om de Europese gasvoorraden tegen begin november met 80 procent gevuld te hebben, gaf Simson aan. Dat is wel het doel van de Europese Unie.

‘Als er een volledige verstoring komt, moeten we energie besparen prioriteit geven’, aldus Simson. ‘Voorbereidend besparen, niet alleen door de industrie maar ook door huishoudens, kan betekenen dat we midden in de winter energie niet hoeven te rantsoeneren voor bedrijven.’

Rusland schroefde enkele weken geleden de gastoevoer naar Duitsland via de Nord Stream-pijplijn al met 60 procent terug. Die leiding onder de Oostzee is sinds deze week helemaal dicht voor onderhoud. De angst is dat Rusland de gaskraan na het onderhoud niet meer open draait.