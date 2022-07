Vertrouwen Duitse beleggers naar laagste niveau sinds 2011

Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is deze maand naar het laagste niveau sinds 2011 gezakt, door zorgen over een recessie en de vrees voor een stop van de levering van Russisch aardgas aan Duitsland. Dat meldde het economische onderzoeksinstituut ZEW.

De daling van de vertrouwensindex van het ZEW viel bovendien sterker uit dan economen hadden verwacht. ‘De huidige ontwikkelingen rond de energielevering in Duitsland, de aangekondigde renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) en de coronagerelateerde beperkingen in China hebben geleid tot een aanzienlijke verslechtering van de economische verwachtingen’, zegt ZEW-president Achim Wambach in een toelichting op het cijfer. Volgens hem zijn beleggers vooral somberder geworden over bedrijven in energie-intensieve sectoren en bedrijven die gericht zijn op export.

Afgelopen weekend waarschuwde de Duitse industrie al voor een zware recessie als Rusland de gaskraan naar Duitsland volledig zou dichtdraaien. Momenteel is de gastoevoer van Rusland naar Duitsland via de Nord Stream 1-pijpleiding in de Oostzee tijdelijk stilgelegd vanwege jaarlijks onderhoud. Deze pijpleiding is de belangrijkste verbinding voor gasstromen naar Duitsland, de grootste economie van Europa. Er is nu vrees dat Moskou na afloop van dat onderhoud de gasleveringen volledig stilzet als vergelding voor de Duitse steun aan Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog.