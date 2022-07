Londense luchthaven Heathrow beperkt aantal reizigers in zomer

Volgens de laatste voorspellingen vertrekken er deze zomer gemiddeld 104.000 reizigers per dag vanaf Heathrow. Dat is volgens de luchthavenuitbater net te veel voor bijvoorbeeld de bagageafhandelaars en beveiliging. Dagelijks moeten er daarom 4000 stoeltjes leeg blijven. Van die 4000 zijn er gemiddeld 1500 verkocht, stelt Heathrow en daarom moeten luchtvaartmaatschappijen nu stoppen met verkopen.

Door de ingreep wil Heathrow zorgen dat de reizigers die vertrekken goede service ontvangen en kunnen vertrouwen dat zij, met hun bagage, aankomen op de plaats van bestemming.

Maandag bood Heathrow al zijn excuses aan voor de slechte service in de afgelopen tijd. De luchthaven beperkte het aantal vluchten al om de lange rijen op het vliegveld tegen te gaan. Net als andere luchthavens in Europa kampt Heathrow met een onverwacht sterke vraag naar vluchten en tegelijkertijd met personeelstekorten. Ook Schiphol beperkt bijvoorbeeld het aantal reizigers per dag tijdens de zomerperiode.