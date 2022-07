EU eens over gunstige lening van 1 miljard voor Oekraïne

De EU-lidstaten zijn na lang onderhandelen akkoord gegaan met nieuwe financiële steun van een miljard euro voor Oekraïne. De ministers van Financiën waren het aanvankelijk niet eens of de steun in de vorm van een subsidie of lening moet worden gegeven, maar in Brussel bereikten ze overeenstemming over een ‘hoogst voordelige langlopende lening’ voor het door de oorlog geteisterde land.