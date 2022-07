Vastgoedconcern Unibail onderaan in licht lagere AEX

Unibail-Rodamco-Westfield stond dinsdag onderaan in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. De investeerder in winkelvastgoed kampte met een verkoopadvies door RBC. De stemming op het Damrak bleef daarbij terughoudend door de aanhoudende vrees voor een recessie en energiecrisis in de eurozone.

De euro zakte verder in waarde als gevolg van de recessievrees en was voor het eerst in twintig jaar evenveel waard als de dollar. De eenheidsmunt noteerde kort op 1,0000 dollar, tegen 1,0078 dollar een dag eerder. Dat is het laagste niveau sinds eind 2002.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 664,98 punten. Unibail-Rodamco-Westfield raakte 5 procent kwijt. De MidKap daalde 1,1 procent tot 894,02 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent.

Just Eat Takeaway

Andere grote verliezers in de AEX waren maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, fintechbedrijf Adyen en ING, met minnen tot 3,6 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zakten tot 1,5 procent. Telecombedrijf KPN, levensmiddelenconcern Unilever en olie- en gasproducent Shell waren de enige stijgers met winsten tot 1 procent. Shell profiteerde daarbij van een koopadvies door ING.

ABN AMRO verloor 2 procent in de MidKap ondanks een adviesverhoging door AlphaValue/Baader. Bij de kleinere bedrijven daalde Ebusco 0,8 procent. De fabrikant van elektrische bussen en laadsystemen gaat negentien bussen leveren aan Nobina voor gebruik in Denemarken.

Renault

In Parijs zakte Renault dik 2 procent. Het Franse autoconcern zag de wereldwijde verkopen in de eerste jaarhelft met 12 procent dalen, mede als gevolg van het chiptekort in de autosector. Inclusief Rusland namen de verkopen met 30 procent af. Renault liet in mei weten zijn meerderheidsbelang in de Russische autofabrikant AvtoVaz, de eigenaar van automerk Lada, te verkopen aan de Russische overheid.

EDF klom bijna 7 procent na berichten dat de Franse overheid het energiebedrijf voor meer dan 8 miljard euro volledig wil nationaliseren. In Frankfurt ging het Duitse energiebedrijf Uniper, dat bij de Duitse regering heeft aangeklopt voor hulp, verder omlaag en daalde 3 procent.

Vrees voor recessie

De olieprijzen daalden verder door de vrees dat een recessie de vraag naar olie onder druk zet. Mogelijke nieuwe coronalockdowns in China zouden eveneens kunnen zorgen voor een lagere vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent minder op 101,53 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 104,76 dollar per vat.