Russisch-Oekraïens overleg over graan uit Oekraïne in Istanbul

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft maandag getelefoneerd met zijn Oekraïense en Russische ambtgenoten, Volodimir Zelenski en Vladimir Poetin, meldden Turkse media. Hij sprak onder meer over het instellen van veilige vaarroutes door de Zwarte Zee, waarover vrachtschepen, mogelijk deels onder Turkse escorte, veilig de zeestraat de Bosporus kunnen bereiken.

Het is niet voor het eerst dat Erdogan instemming van Oekraïne en Rusland probeert te verwerven voor het plan van de vaarroutes. Hij betoogt dat er een voedselcrisis in de hele wereld dreigt. Turkije onderhoudt goede relaties met zowel Kiev als Moskou en er is veel economische samenwerking met Rusland. Erdogan doet niet mee aan anti-Russische sancties en probeert weer vredesonderhandelingen op gang te brengen tussen Oekraïne en Rusland. De twee hebben eerder in Turkije overleg gehad op het niveau van ministers.