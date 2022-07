Omgevingsdienst vindt chroom-6 in grondwater terrein Tata Steel

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft chroom-6 in het grondwater op het terrein van Tata Steel aangetroffen. De omgevingsdienst meldde vrijdag dat de staalfabriek uitgebreid onderzoek moet doen naar de oorzaak en de omvang van de verontreiniging met de kankerverwekkende stof. Volgens GGD Kennemerland zou het geen gezondheidsrisico's met zich meebrengen, omdat mensen niet in aanraking komen met het grondwater op het terrein van Tata Steel.

De verontreiniging zit op vijf meter onder de grond van het Tata Steelterrein in Velsen-Noord, waar geen drinkwater wordt gewonnen. Wel wil de OD NZKG met meer onderzoek kunnen uitsluiten dat chroom-6 zich via het grondwater kan verspreiden. Ook moet dat uitwijzen of de stof onder de grond ecologische gevolgen heeft. De omgevingsdienst houdt toezicht op het onderzoek dat uitgevoerd wordt door de staalfabriek.

Het bedrijf ligt al langer onder vuur. Tata Steel houdt bij hoeveel schadelijke stoffen de fabriek uitstoot. In januari meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het veel hogere concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen had gemeten dan wat te rijmen was op basis van de uitstootcijfers van het bedrijf. Hoe dat komt, is onduidelijk. Tata Steel benadrukte destijds dat het bedrijf snel om tafel wilde met het RIVM om te achterhalen waar de afwijkingen vandaan komen.

Chroom-6 zit in natuurlijke mineralen en wordt ook door mensen gemaakt voor de roestwerende eigenschap. Het kan schadelijk zijn voor de gezondheid en kan onder meer kanker veroorzaken.