Twitter-advocaten noemen afbreken overname door Musk onrechtmatig

De advocaten van Twitter noemen het besluit van Elon Musk om de overname van het socialemediabedrijf te beëindigen ‘ongeldig en onrechtmatig’ in een brief aan de advocaten van de miljardair. Daarmee lijkt de berichtendienst een eerste stap te zetten richting een juridische strijd over de deal.

Musk ging eind april akkoord om Twitter voor 44 miljard dollar (43 miljard euro) van de beurs te halen, maar de Tesla-topman heeft nu besloten zich terug te trekken uit de overnamedeal. Het aandeel Twitter raakte daardoor maandag ruim 11 procent aan waarde kwijt op Wall Street. De koersval had nog groter kunnen zijn als er niet al maanden onduidelijkheid was over de deal tussen Musk en Twitter, waardoor veel beleggers er al niet meer in geloofden.

Musk heeft Twitter herhaaldelijk verweten dat het bedrijf nooit een goed antwoord heeft gegeven op de vraag hoeveel bots en spamaccounts er bestaan op de berichtendienst en welk deel zij uitmaken van het totale aantal gebruikers. De miljardair beweert dat Twitter gebruikersgegevens verkeerd heeft voorgesteld en dat het aantal spambots op het platform veel hoger is dan het bedrijf zelf zegt. Musk heeft volgens Twitter echter geen enkel bewijs voor deze bewering geleverd en de berichtendienst heeft het herhaaldelijk ontkend.

Verplichtingen

‘Twitter heeft geen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst geschonden’, schreef Twitter-advocaat William Savitt aan Musks advocaten. Volgens Savitt houdt Twitter zich alle contractuele en wettelijke rechten voor, inclusief het recht om specifiek de verplichtingen van Musk onder de overeenkomst af te dwingen.

Twitter-voorzitter Bret Taylor liet vrijdag in een tweet al weten dat het bedrijf van plan is Musk aan de overnamedeal te houden en juridische stappen te ondernemen.